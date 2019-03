Frecciarossa, nuova “Area coworking”: dal 1 aprile posti prenotabili per “tutti” i passeggeri Business

editato in: da

(Teleborsa) – Importanti novità in arrivo per le persone che viaggiano sui Frecciarossa 1000 e 500. Dal primo aprile, infatti, potranno beneficiare di un nuovo livello di servizio, immaginato per una ottimale e più efficiente gestione dei tempi di viaggio, avendo a propria disposizione un vero e proprio ufficio in movimento.

A partire dallo scorso 9 marzo, sono, infatti, in vendita, acquistabili singolarmente e in alternativa al tradizionale spazio posto a sedere in carrozza, i biglietti per viaggiare nella nuova area di coworking, dotata di comode “sedute” in pelle, tavolo riunioni con prese elettriche e monitor 32” collegabile al computer.

In questa nuova area, collocata nella carrozza 1 dei Frecciarossa 1000 e 500 ed interamente ripensata per aggiungere ulteriore valore ai tempi di viaggio, i passeggeri Frecciarossa potranno disporre di una apposita postazione che consentirà loro di lavorare in un ambiente funzionale, confortevole, raccolto, silenzioso e soprattutto idoneo a garantire i necessari livelli di riservatezza. I servizi inclusi sono gli stessi previsti per il livello Business.

Per provare il servizio è sufficiente selezionare l’opzione Business Meeting all’atto dell’acquisto del biglietto (Base, Economy, SuperEconomy, ecc.). Gli abbonati possono richiedere l’assegnazione al personale di bordo senza alcuna maggiorazione di prezzo e regolarizzazione.