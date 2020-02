Frecciarossa deragliato, “scambio aperto” sotto accusa

editato in: da

(Teleborsa) – Si fa strada l’ipotesi dell’errore umano nel deragliamento che ha coinvolto il Frecciarossa AV 9595 Milano Centrale-Salerno avvenuto ieri mattina alle 5.34 nel territorio di Ospitaletto Lodigiano (Lodi) che ha provocato due vittime – i macchinisti Mario Di Cuonzo e Giuseppe Cicciù e 31 feriti.

SCAMBIO SOTTO ACCUSA – Al centro delle indagini, uno scambio montato male o difettoso oppure ancora riparato male. Il ‘punto zero’, infatti, quello in cui si è verificato il problema di scorrimento, e che è stato trovato a 5-600 metri dal luogo in cui si è fermato il convoglio sviato, si trova in corrispondenza di uno scambio.

Tratto che per giunta, la scorsa notte, sarebbe stato oggetto di una manutenzione, come riferito dal Procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, da personale delle Ferrovie. “I lavori di manutenzione – ha detto il Procuratore in conferenza stampa – vengono fatti perché qualcosa si è rotto, se no non c’è motivo per essere lì alle 4 e mezza del mattino”.