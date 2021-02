Frecciarossa corre ancora con Ducati: rinnovata partnership per il 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Il rosso è il colore che le accomuna, la velocità anche, senza dimenticare la tecnologia, il design innovativo, l’attitudine a lavorare in team e la leadership. Il Frecciarossa e Ducati correranno ancora insieme nel 2021, proponendosi ancora come ambasciatori del Made in Italy nel mondo.

E’ stata rinnovata – secondo il sito FS News – la partnership fra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Ducati Corse per la MotoGP. La Ducati Desmosedici GP scenderà in pista con il logo del treno Frecciarossa sul cupolino, ma la collaborazione premierà anche i clienti CartaFreccia, cui sarà ancora offerta la possibilità di assistere, in prima fila, al grande spettacolo della MotoGP durante le gare di Misano e del Mugello.

“Siamo soddisfatti di rinnovare questa prestigiosa partnership con Ducati che conferma l’impegno di Frecciarossa come vettore dello sport italiano”, dichiara Paolo Attanasio, Direttore Divisione Lunga Percorrenza di Trenitalia, aggiungendo che “accostare due eccellenze come Frecciarossa e Ducati permette di sottolineare ancora una volta l’importanza del know how italiano nel campo dell’ingegneria e dei motori”.

Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse esprime “grande orgoglio” per questa partnership, che “testimonia l’ottimo lavoro e i grandi risultati che stiamo ottenendo con costanza da diversi anni in MotoGP. “Poter contare su un partner così importante – sottolinea – ci dà maggiori stimoli per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”-