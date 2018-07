Frecce AV: più film, cartoni animati e News a bordo

editato in: da

(Teleborsa) – L’intrattenimento digitale a bordo delle Frecce AV di Trenitalia diventa ancora più ricco di contenuti multimediali, che guardano con particolare attenzione alle famiglie in viaggio. La nuova, più ampia e variegata offerta del Portale digitale è frutto di un rinnovato accordo con i partner RAI e TIM che, insieme all’ANSA, consentiranno ai passeggeri dei Frecciarossa e Frecciargento di poter trascorrere il viaggio guardando i migliori film italiani e stranieri, le migliori produzioni cinematografiche italiane a cura di RAICINEMA, le serie e i programmi tv di maggiore successo, i più richiesti cartoni animati, oppure ascoltando selezionate playlist musicali con le hit del momento o, ancora, restando informati sull’attualità grazie agli ultimi lanci della maggiore agenzia di stampa nazionale. Non mancheranno le informazioni sull’andamento del viaggio aggiornate in tempo reale e l’edicola digitale dove, insieme alla rivista di bordo, La Freccia, con servizi e interviste esclusive per i clienti delle Frecce, si potranno sfogliare i più importanti quotidiani e i settimanali nazionali e internazionali. Maggior spazio all’inglese, con molti contenuti disponibili in doppia lingua, una selezione di racconti brevi e anteprime di libri. Attenzione anche alle famiglie in viaggio e all’intrattenimento per bambini che, oltre a una raccolta di cartoni animati di successo, troveranno programmi dedicati per tenere loro compagnia sino all’arrivo e, nell’edicola digitale, La Freccia Junior realizzata in collaborazione con Panini.

L’accesso ai contenuti del portale portalefrecce.it è completamente gratuito e può essere effettuato collegandosi alla rete WIFI di bordo con PC, Tablet e Smartphone, anche tramite l’App Portale FRECCE scaricabile da App Store e Google Play. E, dal 19 luglio, sarà ancora più semplice: non sarà necessaria alcuna autenticazione di login per poter fruire dei contenuti.

L’intrattenimento prosegue inoltre sui monitor di bordo, che in aggiunta alle informazioni sull’andamento del viaggio (prossime fermate, velocità, meteo, coincidenze con stazioni successive, puntualità), aggiornate in tempo reale, trasmetteranno anche cartoni per i più piccoli e video su alcune delle principali attrazioni delle regioni italiane, al fine di promuovere il patrimonio storico-artistico nazionale.

L’accordo porterà a migliorare un servizio già particolarmente apprezzato dai passeggeri, con oltre 20.000 visualizzazioni al giorno per un totale di 4 milioni nei primi mesi del 2018.