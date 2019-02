Fratelli Carli dall’alimentare alla cosmesi

editato in: da

I nostri anziani insegnano che un ingrediente, quando è buono, può essere usato per cucinare tante cose. L’unico limite è l’immaginazione. Devono pensarla così anche dalle parti dell’azienda Fratelli Carli, da sempre famosa per il suo olio di oliva. L’azienda ligure, fondata a Imperia nel 1911, è specializzata nella produzione di una materia prima che non è mai mancata sulle tavole degli italiani ed è apprezzata in tutto il mondo. Con spirito d’innovazione ha imparato a usare il suo prodotto d’eccellenza, l’olio di oliva, come ingrediente di punta per produrre creme per la cura di viso, mani, corpo, oli profumati per massaggi, per il bagno e si potrebbe continuare ancora una lista che negli anni è diventata sempre più lunga. Stiamo parlando dei prodotti di Mediterranea Cosmetics, il brand di cosmesi di Fratelli Carli. Un filone di business alternativo, che inizia a prendere piede fin dal 1996, quando Lucio Carli, laureato in chimica, ha voluto realizzare un suo sogno: creare formule cosmetiche originali, partendo proprio dall’olio di oliva, una materia prima che tra le sue qualità annovera anche quella di essere ricca di antiossidanti e di preziosi principi attivi. La nascita ufficiale di Mediterranea è datata marzo 1997: allora vennero lanciati sul mercato i primi 8 prodotti. Tutti con una caratteristica distintiva: essere il frutto di un connubio tra sapere scientifico e benefici della natura. Il ponte tra questi due mondi, solo apparentemente distanti, è la passione per la ricerca e la capacità d’inventare che sono il marchio di fabbrica di Mediterranea. Tanto che a più di 20 anni dal debutto, la divisione cosmesi di Fratelli Carli è arrivata a vantare un assortimento di 320 trattamenti per la cura del viso e del corpo.

Fratelli Carli, la nascita di un impero

I settori commerciali dell’alimentare e della cosmesi non paiono essere troppo attigui tra loro, almeno sulla carta. Ma l’azienda Fratelli Carli ha sempre avuto nel suo DNA l’innovazione. Già più di un secolo fa, infatti, aveva sperimentato da pioniere la vendita per corrispondenza come unico canale di distribuzione del suo olio di oliva. Dando così i natali a una sorta di Amazon ante litteram, che si è rivelato essere una scelta vincente. Dal lontano 1911 in poi, la gamma di prodotti si è arricchita con conserve, salse, dolci e tanti altri prodotti della tradizione ligure.

Fratelli Carli nel 2014 è stata certificata benefit corporation. Che cosa significa? Questo riconoscimento attesta che l’azienda, per scelta, intende andare oltre il semplice obiettivo del profitto, cercando di massimizzare il suo impatto positivo verso la società e l’ambiente. Una soddisfazione in più per Fratelli Carli che, da oltre un secolo, lavora senza mai dimenticare il rispetto dei suoi clienti, dei suoi dipendenti e dell’ambiente che ci circonda.

Oggi si è arrivati alla quarta generazione imprenditoriale. Al timone troviamo Gian Franco Carli, che attualmente ricopre il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato; da poco più di un anno, il figlio Carlo è stato nominato Direttore Generale. Al suo fianco c’è la sorella Claudia, che ricopre il ruolo di Brand Marketing Manager, mentre alla guida della divisione cosmetica troviamo Lucio.

Recentemente l’azienda ha ampliato il suo modello di vendita, andando ad affiancare alla vendita per corrispondenza anche una catena di negozi di proprietà: gli Empori. Attualmente se ne contano 11 tra Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.

Il marchio Fratelli Carli, noto in Italia da più di un secolo, è riuscito a fare ottimi numeri anche all’estero. Basti pensare che l’export, pari al 5% del fatturato fino a poco più di dieci anni fa, oggi è arrivato a pesare più del 30% sul totale. L’ultimo dato disponibile sui ricavi, riferito all’anno 2017, ha sfondato quota 163 milioni di euro, in progresso sui circa 155 fatti registrare nel 2016. E’ la cartina tornasole di un’azienda centenaria, ma sana, moderna e desiderosa di guardare avanti, con l’obiettivo di sviluppare ancor di più Mediterranea. Il desiderio è chiaro: offrire una risposta cosmetica alle donne di tutto il mondo con prodotti innovativi, specifici ed efficaci.

Nel futuro (ma anche nel presente) di Fratelli Carli c’è la cosmesi

Come si accennava in precedenza, l’ingrediente principale dei prodotti Mediterranea è l’olio di oliva, usato dagli esperti dell’azienda come base per creare formulazioni cosmetiche innovative. L’ultimo novità è Cityzen Detox Cream: un trattamento detossinante globale che difende la pelle dagli agenti esterni, dall’inquinamento e dal foto invecchiamento, inclusi i danni della luce blu emessa da computer e smartphone. Nella formula si trovano elementi come l’estratto di moringa, la pianta tarassaco, l’acqua di cocco, l’estratto dal fiore di nasturzio, la vitamina E e i filtri UV, l’olio di avocado e naturalmente quello di oliva. Della stessa linea l’Acqua Micellare Cityzen Defence Lotion, studiata per detergere e struccare il viso, è dotata di un’azione detox e purificante e possiede proprietà idratanti e anti-aging.

Gli altri prodotti di Mediterranea: ce n’è uno per ogni esigenza

Oltre a questi prodotti rivoluzionari, Mediterranea ha organizzato i suoi cosmetici su tre linee: Beauty, Natura e Pharma. La prima, Beauty, è composta da prodotti pensati per preservare la bellezza del viso e del corpo; nella linea Natura si trovano anche cosmetici bio, a chilometro zero, con estratti di piante mediterranee; infine, c’è Pharma, una categoria di prodotti dermocosmetici per alleviare problemi o fastidi cutanei provocati dal sole o da altri agenti esterni. Mediterranea pensa a tutta la famiglia, per i più piccoli ha formulato prodotti specifici dedicati alla cura della loro pelle. Ogni formulazione è dermatologicamente testata, senza però utilizzare test sugli animali. Mediterranea, inoltre, fa sapere che ogni prodotto è pensato per eliminare totalmente gli agenti nocivi per la pelle e per l’ambiente. Ma dove si possono comprare questi cosmetici?

Dove acquistare i prodotti Mediterranea

I prodotti dell’azienda ligure si possono acquistare sul sito internet www.mediterranea.it , chiamando il numero 0183 7080, per posta (compilando un buono d’ordine da rispedire) e negli Empori Fratelli Carli.

In collaborazione con Mediterranea