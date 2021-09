Francoforte, il DAX si allarga a 40 titoli e diventa più “growth”

editato in: da

(Teleborsa) – A partire da lunedì 20 settembre il DAX 30 – il segmento della Borsa di Francoforte contenente i 30 titoli a maggiore capitalizzazione – diventerà DAX 40, in quanto verranno aggiunti 10 nuovi titoli. Il paniere conterrà quindi lo stesso numero di aziende che compongono gli indici delle blue chip in Francia (CAC 40) e Italia (FTSE MIB). La revisione è parte di un ampio processo di riforma avviato nell’estate del 2020 e che negli ultimi mesi ha già introdotto diverse nuove regole (come norme più stringenti sulla liquidità e la redditività).

I titoli aggiunti sono il produttore di aeromobili Airbus, la società di commercio online Zalando, Siemens Healthineers (il ramo sanitario di Siemens), il produttore di aromi e fragranze Symrise, HelloFresh (società che vende kit per la preparazione dei pasti), la biotech Sartorius, Porsche Automobil Holding, la società di distribuzione chimica Brenntag, la società d’abbigliamento Puma e la società di diagnostica Qiagen.

L’ingresso di diverse aziende del settore medicale renderanno il nuovo DAX più “growth” e meno “value” rispetto al passato. Le aziende growth hanno infatti elevate attese di crescita per i prossimi anni, mentre i titoli value si muovono su settori considerati ormai maturi e sono quindi società solide ma con limitate prospettive di crescita.

Secondo i dati Qontigo, l’aggiunta di dieci nuove società nell’indice riduce la capitalizzazione di mercato media dei componenti del DAX a 35,5 miliardi di euro da 40,8 miliardi di euro. Sebbene la maggior parte delle nuove società sia più piccola dei costituenti esistenti, Airbus costituisce un’eccezione: è la quinta azienda più grande della Borsa di Francoforte.

Contestualmente, l’MDAX – l’indice con società con capitalizzazione media – sarà ridotto da 60 a 50 membri. Entrano Vantage Towers, Befesa, zooplus, Hypoport, Jungheinrich. Escono le dieci società entrate nel DAX e Hochtief, MorphoSys, Encavis, Nordex, Shop Apotheke Europe (entrate nel SDAX). Nel TecDAX entrano Vantage Towers e Suse, mentre escono LPKF Laser & Electronics e Dragerwerk.