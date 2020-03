Francia, TGV Strasburgo- Parigi deragliato: 21 feriti

editato in: da

(Teleborsa) – Sono almeno una ventina le persone ferite nell’incidente del treno ad alta velocità sulla tratta Strasburgo-Parigi. La motrice del TGV con 348 persone a bordo è deragliata alle 7,45 di questa mattina.

Nell’incidente, avvenuto tra Ingenheim e Saessolsheim, è rimasto gravemente ferito il macchinista, subito trasportato in ospedale in elicottero, mentre il capotreno riporta un trauma dorsale. Alla base del deragliamento potrebbe esserci il cedimento di di un tratto di massicciata.

Al momento dell’impatto il treno viaggiava a 270 km/h. Un centinaio di pompieri e 37 automezzi sono stati mobilitati per prestare soccorso e assistenza alle vittime. Deviata nei due sensi la circolazione ferroviaria, con conseguenti ritardi, mentre il sindaco di Ingenheim ha messo a disposizione una sala per accogliere i passeggeri in difficoltà.