Francia, stabili i livelli d’inflazione ad aprile

editato in: da

(Teleborsa) – L’inflazione dovrebbe essere rimasta a livelli stabili in Francia, almeno secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE).

Su anno l’inflazione è attesa in aumento ad aprile fino all’1,6% come a marzo, centrando le stime di consensus. Su mese i prezzi al consumo sono attesi in crescita allo 0,1% dal +1% registrato il mese prima. Rispettate le stime degli analisti.

L’indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha segnato una variazione pari a +1,8% su anno dal +1,7% di marzo.