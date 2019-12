Francia, scontri durante lo sciopero contro riforma delle pensioni

editato in: da

(Teleborsa) – Primi scontri a Parigi, bloccata come il resto della Francia per lo sciopero contro la riforma delle pensioni. A corteo appena iniziato e non ancora giunto a Republique, centinaia di black bloc con il volto scoperto hanno preso posto nei pressi della grande piazza, dando fuoco ad alcuni cassonetti.

La situazione appare al momento piuttosto tesa: in place de la Republique è infatti atteso l’arrivo del corteo più imponente e diversi black bloc hanno iniziato a premere per entrare in piazza, prendendo di mira anche i giornalisti già sul luogo e danneggiando alcune telecamere. Si sono registrati anche dei lanci di sassi contro le vetrine in un crescendo di tensione.

Lo sciopero sta fermando il paese, a iniziare dalla capitale: a Parigi fermi i mezzi pubblici, le scuole, gli ospedali, la raccolta dei rifiuti e persino la Torre Eiffel è stata chiusa al pubblico.

Milioni i dipendenti pubblici e privati che stanno manifestando contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron nella sola Parigi: quasi 250 i cortei e le manifestazioni organizzate in tutto il Paese.