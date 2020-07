Francia, recupera l’inflazione a luglio

editato in: da

(Teleborsa) – Accelera l’inflazione in Francia a luglio per effetto della ripresa in pieno dell’attività e del commercio, dopo molti mesi di lockdown. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato a giugno una variazione pari a +0,4% su mese dopo il +0,1% di giugno, risultando superiore al -0,1% atteso.

L’inflazione mostra così un’accelerazione della crescita tendenziale allo 0,8% dallo 0,2% precedente, superiore allo 0,3% del consensus.

L’indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha segnato una variazione tendenziale pari allo 0,9% dallo 0,2% precedente e dallo 0,3% atteso. Su mese la variazione è pari a +0,4% (precedente +0,1%) e atteso -0,1%).