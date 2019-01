Francia, PIL 4° trimestre in frenata e consumi al palo

editato in: da

(Teleborsa) – Il PIL francese dovrebbe aver frenato ulteriormente nel quarto trimestre 2018, in linea con il rallentamento dell’economia mondiale. Secondo la lettura preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL d’oltralpe ha registrato nel 4° trimestre un incremento dello 0,3% in linea con le attese. Nel terzo trimestre era stata registrata una variazione di +0,4%.

Le spese per consumi delle famiglie hanno segnato il passo con una crescita zero (era +0,5%), così come gli investimenti fissi lordi (+0,2% dopo +1%). Nel complesso, la domanda interna finale, escluse le variazioni delle scorte, ha contribuito in modo modesto alla crescita del PIL rispetto al terzo trimestre (+0,1 punti da +0,5 punti).

L’import è aumentato molto in questo trimestre (+1,6% da -0,7%), ma anche le esportazioni sono cresciute significativamente (+2,4% da +0,2%).

L’INSEE oggi ha pubblicato anche i dati mensili sulle spese per consumi, che hanno registrato a dicembre un brusco rallentamento dell’1,5% rispetto al -0,1% del mese precedente. Un dato che risulta molto al di sotto del consensus, che indicava un decremento dello 0,3%, e che attesta la variazione acquisita nell’ultimo trimestre a -0,7%.