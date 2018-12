Francia, Oettinger auspica rientro deficit sotto 3% nel 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Il “falco” della Commissione europea Gunther Oettinger torna sul caso Francia e sollecita l’Eliseo a riportare al più presto il deficit sotto il 3%, in linea con quanto richiesto dal patto di stabilità.

Non è la prima volta che Oettinger, in qualità di Commissario al bilancio dell’UE, si scaglia contro Macron e contro la decisione di varare misure “sociali” che produrranno lo sforamento della soglia massima prevista dalle regole europee. In base alle previsioni dle governo francese il deficit dovrebbe attestarsi nel 2019 al 3,2% contro il 2,8% inizialmente pianificato.

A differenza del collega (francese) Pierre Moscovici, commissario agli Affari economici e monetari, Oettinger appare più intransigente al riguardo.

L’UE – ha sottolineato in una intervista – accetterà un deficit superiore al limite del 3% solo in via “temporanea” con un rientro previsto entro il 2020.