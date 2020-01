Francia, Macron discorso alla Nazione: “Avanti su pensioni ma Governo trovi rapido compromesso”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Presidente francese Emmanuel Macron vuole “portare a termine” la riforma delle pensioni nonostante gli scioperi che anche ogg attraversano il Paese per il 28/o giorno e, nel suo discorso di Capodanno alla nazione, ha esortato il Governo a trovare un “rapido compromesso”.

“Capisco come le decisioni prese possano causare timori e proteste – ha detto – ma dovremmo quindi rinunciare a cambiare il nostro Paese? No. Poiché abbandoneremmo quelli che il sistema ha già abbandonato. Questo è il motivo per cui verrà attuata la riforma delle pensioni “.