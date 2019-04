Francia, l’inflazione rallenta il passo a marzo

editato in: da

(Teleborsa) – Rallenta l’inflazione in Francia nel mese di marzo. Secondo l’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono saliti su base annua dell’1,1%, come indicato nella stima preliminare ed in linea con le aspettative degli analisti. Si tratta del dato più basso da febbraio 2018. Nel mese di febbraio 2019, invece, il dato si era attestato a +1,3%.

Su base mensile, i prezzi al consumo hanno registrato una variazione positiva dello 0,8%, come nella prima lettura e il consensus, a fronte di una variazione nulla registrata a febbraio.

Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una espansione pari all’1,3% su base annua dal +1,6% di febbraio mentre su base mensile ha mostrato un aumento dello 0,9% dal +0,1% del mese precedente.