Francia, l’economia continua a crescere nel 3° trimestre

(Teleborsa) – L’economia francese si conferma in recupero nel 3° trimestre dell’anno.

Secondo l’INSEE, l’ufficio statistico francese che ha pubblicato la stima dettagliata e definitiva del PIL, il Prodotto Interno Lordo francese è stato confermato in crescita dello 0,5%, come indicato nella stima precedente rilasciata a fine ottobre. Il dato risulta in linea con le attese degli analisti. Nel 2° trimestre il PIL si era attestato a +0,6%.

Su base annua segna un +1,7%.

Le spese dei consumatori salgono dello 0,6% dopo il +0,3% precedente, l’export cresce dell’1,1% su base mensile e accelera del 2,8% su anno.