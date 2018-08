Francia, inflazione resta sostenuta ad agosto

editato in: da

(Teleborsa) – L’inflazione dovrebbe confermarsi sostenuta in Francia ad agosto, secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE).

Su anno i prezzi al consumo sono attesi al 2,3%, stesso livello di luglio, mentre l’inflazione è vista in crescita su mese dello 0,5% dopo che il mese scorso avesa segnato un -0,1%. Il dato è in linea con le attese.

L’indice armonizzato, una misura stardandizzata e generalmente utilizzata dalla BCE, ha segnato una variazione pari a +2,6% su anno come in luglio ed appare in linea con il consensus. Su mese la variazione è di +0,6% contro il -0,1% precedente.