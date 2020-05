Francia, inflazione attesa in frenata a maggio

editato in: da

(Teleborsa) – Attesa in frenata l’inflazione in Francia ad aprile. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato una variazione nulla come il precedente centrando anche le aspettative degli analisti.

L’inflazione mostra così un rallentamento della crescita tendenziale allo 0,2% dallo 0,3% precedente. L’indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha segnato una variazione tendenziale pari alo 0,2% dallo 0,4% precedente. Su mese la variazione è nulla come il precedente.