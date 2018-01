Francia, inflazione attesa in aumento a gennaio

(Teleborsa) – L’inflazione dovrebbe aver accelerato in Francia, nel mese di gennaio, almeno secondo la lettura preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE).

Su anno, l’inflazione è attesa dunque in risalita all’1,4% dal +1,2% precedente. I prezzi al consumo, su base mensile, sono attesi, invece, in frenata dello 0,1% dal +0,3% del mese prima. Le stime degli analisti sono per un calo più forte dello 0,3%.

L’indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha segnato una variazione pari a +1,5% su anno dal +1,2% di dicembre.