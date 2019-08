Francia, imprese private creano 936 mila posti di lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – La Francia è meno dipendente dall’export e risente marginalmente della guerra commerciale, mentre le misure appronrtate dal governo per le imprese stanno favorendo un recupero occupazionale.

E’ quanto afferma il Presidente del MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux in merito alla congiuntura d’oltralpe. Il numero uno della confindustria francese ha affermato che “tra il primo gennaio 2015 e il 30 giugno 2019 le imprese private in Francia hanno creato 936 mila posti di lavoro dimostrando che quando si aiutano le aziende, si riducono gli oneri in un paese in cui si pagano troppe tasse e si creano posti di lavoro”.

Per quanto riguardo l’Economia, dichiara che “ci sono segnali contraddittori, c’è un forte rallentamento dal punto di vista internazionale per la guerra economica, ma in Francia manteniamo la situazione. Poi spiega “siamo un paese con poco export e siamo meno dipendenti dalla congiuntura economica. In questi 4 anni sono arrivate misure a favore delle imprese“.

Ha parlato brevemente in merito alla situaizone dell’economia francese anche il Ministro Bruno Le Maire ai microfoni di All News LCI, dichiarando: “L’economia francese sta bene in un contesto internazionale preoccupante. Abbiamo una crescita solida e il tasso di disoccupazione non è mai stato così basso negli ultimi dieci anni”.