Francia, il PIL crolla dell’8,3% nel 2020

(Teleborsa) – Torna a calare il PIL francese nel quarto trimestre 2020, facendo comunque meglio delle previsioni. Secondo la lettura preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL ha registrato nel quarto trimestre un calo dell’1,3% dopo il +18,5% del terzo trimestre, che aveva registrato la seconda netta crescita dopo la prima ondata di coronavirus. Il dato risulta superiore alle stime degli analisti che indicavano un -4%.

La perdita di attività economica in questo trimestre è stata causata dal lockdown in vigore da fine ottobre a metà dicembre e dal coprifuoco introdotto luogo durante i mesi di ottobre e dicembre, fa notare l’INSEE. Per fare un confronto tra prima e seconda ondata, si può notare come nel quarto trimestre del 202 il PIL sia stato inferiore del 5% rispetto al livello dell’anno precedente, mentre il calo anno su anno del secondo trimestre era stato del 18,8%. Nel corso dell’intero 2020, il PIL è diminuito drasticamente, segnando un –8,3%, dopo il + 1,5% del 2019.

Le spese per consumi delle famiglie hanno segnato un –5,4% nel quarto trimestre, dopo il + 18,2% nel trimestre precedente. Prosegue invece la crescita degli investimenti in conto capitale delle imprese,che hanno segnato un +2,4% dopo il +24 del terzo trimestre. La domanda interna ha così pesato sul PIL con un contributo di -2,7 punti.

Il commercio estero ha proseguito la sua ripresa: per il secondo trimestre consecutivo le esportazioni sono aumentate più delle importazioni (+4,8% dopo +21,9% per le esportazioni e +1,3% dopo + 16,2% per le importazioni). Nel complesso, il commercio estero ha fornito un contributo positivo alla crescita del PIL in questo trimestre: +0,9 punti, dopo +0,8 punti nel terzo trimestre. Infine, la variazione delle scorte ha contribuito positivamente alla crescita del PIL per uno +0,4 punti, dopo – 1,7 punti del terzo trimestre.