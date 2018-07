editato in: da

(Teleborsa) – Decelerano i consumi delle famiglie francesi di giugno dopo la crescita del mese precedente.

Secondo quanto comunicato dall’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrato un incremento dello 0,1% contro il +1% di maggio (dato rivisto da +0,9%). Il dato è inferiore anche alle stime di consensus che erano per un aumento dello 0,6%.