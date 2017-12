Francia, frena la crescita degli occupati non agricoli nel 3° trimestre

(Teleborsa) – L’occupazione in Francia continua a crescere come previsto, seppur a un ritmo più lento rispetto ai trimestri precedenti.

Secondo quanto comunicato stamane dall’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), nel 3° trimestre il numero di occupati del settore non agricolo in Francia risulta in salita dello 0,2% a 44.500 unità. Il trimestre precedente si era registrato un aumento dello 0,4%.

Il dato risulta in linea con le attese degli analisti e conferma la lettura preliminare rilasciata lo scorso mese.

Su base annua si è verificato un incremento dell’1,1% rispetto al +1,3% indicato nella lettura precedente.