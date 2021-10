Francia, deficit commerciale agosto scende a 6,7 miliardi

(Teleborsa) – Migliora la situazione dei conti con l’estero per la Francia, che mostra nel mese di agosto un deficit commerciale di 6,7 miliardi di euro, in diminuzione rispetto al rosso di 7,1 miliardi riportato il mese precedente (dato rivisto da -7 miliardi).

Secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Economia, l’export è aumentato a 42,3 miliardi (40,8 miliardi a luglio), mentre le importazioni sono salite a 49 miliardi (47,9 miliardi il mese precedente).

“Le esportazioni, che hanno iniziato a recuperare da giugno 2020, sono cresciute a un ritmo più moderato dall’inizio del 2021 – si legge in un commento del Ministero dell’Economia – Ad agosto 2021 sono state in valore e ammontano al 98% del loro importo medio del 2019. Le importazioni hanno superato leggermente il loro valore medio del 2019. Questo risultato è spiegabile in particolare dal forte aumento dei prezzi all’importazione delle materie prime e dei prodotti industriali osservato dall’inizio dell’anno”.