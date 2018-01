Francia, consumi in calo a dicembre dopo l’impennata sulla morsa del gelo

(Teleborsa) – Tornano a calare a dicembre i consumi delle famiglie francesi, dopo il boom del mese precedente, falsato dall’exploit dei consumi di energia a causa del gelo.

Secondo quanto comunicato dall’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), nel mese di dicembre, si è registrata un calo dei consumi dell’1,2% contro il +3% rivisto di novembre (+2,2% la prima lettura). Il dato delude le stime di consensus che erano per un aumento dello 0,4%.

Scendono sia i consumi di alimentari (-1,4%) che quelli di beni durevoli (-2%), così come la spesa per l’abbigliamento (-1,9%) e la spesa per l’energia (-0,4%).