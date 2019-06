editato in: da

(Teleborsa) – Tornano a crescere i consumi delle famiglie francesi ad aprile. Secondo quanto comunicato dall’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrato un incremento dello 0,4%.

Il dato si confronta con il +0,3% registrato ad aprile e risulta superiore alle stime di consensus che erano per un aumento dello 0,2%.

La crescita è stata sostenuta dai consumi di energia (+0,6%) e dalla ripresa degli acquisti di prodotti di manifattura (+0,6%).