(Teleborsa) – Frena ancora il mercato dell’auto francese, nell’ultimo mese del 2017, che si è appena concluso.

A dicembre, le immatricolazioni di autoveicoli hanno registrato una discesa dello 0,5% a circa 193 mila unità, secondo quanto comunicato dall’associazione dei costruttori di automobili del paese (CCFA). Il dato corretto per il numero di giorni lavorativi, evidenzia una crescita del 9,4%.

Nel complesso, dei primi dieci mesi, le immatricolazioni sono aumentate ancora: +4,7% a 2,2 milioni di veicoli.

Tra i singoli brand, la francese Renault ha visto calare le vendite del 4%, mentre la connazionale Peugeot ha fatto decisamente meglio del mercato segnando un +15,6%. Male invece l’italiana Fiat Chrysler Automobiles che ha messo a segno un calo delle immatricolazioni del 5,6%.

Stasera toccherà anche all’Italia fare un bilancio del mese di dicembre, con i consueti dati della Motorizzazione in arrivo a mercato chiuso.

Francia, battuta d’arresto per le immatricolazioni auto. In focus le vendite in Italia