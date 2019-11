Fraccaro, con Cipess sostenibilità al centro della politica economia nazionale

editato in: da

(Teleborsa) – Riccardo Fraccaro, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, esprime soddisfazione per l’approvazione della norma del Dl Clima che trasforma il Cipe nel Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. “Avremo un anno di tempo per attuare questo impegno – ha commentato – e lo faremo con la consapevolezza di dover guidare la transizione verso un modello di sviluppo compatibile con l’ambiente”.

Con il Cipess – ha aggiunto Fraccaro – il tema della sostenibilità sarà messo al centro della nostra economia in quanto investire nello sviluppo sostenibile non garantisce solo la tutela ambientale ma rappresenta anche un’occasione di crescita per il tessutoproduttivo, l’occupazione e la competitività del sistema-Paese”.

Obiettivo del Cipess è quello di coordinare le attività economiche del Governo e delle amministrazioni verso l’economia green. il Comitato avrà pertanto nuove competenze che rafforzeranno la sua funzione di raccordo e sintesi, ridefinendo le priorità del Paese appunto nell’ottica della sostenibilità. Un obiettivo altamente strategico per la politica economica dell’Italia.

“È un percorso che richiede condivisione e lungimiranza – ha detto ancora il Sottogretario – e per questo apprezzo particolarmente il sostegno del Parlamento alla norma”.