Fraccaro: Cipe diventa Cipess, priorità sviluppo sostenibile

(Teleborsa) – “Il Comitato interministeriale per la politica economica svolge un ruolo fondamentale di indirizzo e coordinamento degli investimenti pubblici. Con questo Governo la programmazione economica deve essere compatibile con la tutela ambientale: per questo il Cipe diventerà Cipess, Comitato interministeriale per la politica economica e lo sviluppo sostenibile che per noi rappresenta una priorità”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato alla Presidenza Riccardo Fraccaro, annunciando la presentazione di un emendamento congiunto al Dl clima per modificare la denominazione del Cipe.

“Il nostro obiettivo – aggiunge Fraccaro – è quello di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche per raggiungere gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dall’Onu. L’emergenza climatica rappresenta un’opportunità per orientare gli investimenti verso la salvaguardia dell’ambiente e ridare slancio alla crescita. Con la nascita del Cipess la programmazione economica diventa sostenibile e le decisioni riguardanti l’allocazione delle risorse per investimenti e progetti dovranno tener conto della compatibilità ambientale. Sono soddisfatto che la proposta di modifica sia condivisa dalle forze di maggioranza perché dimostra che l’attenzione alle politiche sostenibili è al centro dell’azione di Governo. Ora – conclude Fraccaro – gli investimenti pubblici del nostro Paese guardano al futuro, alle nuove generazioni e a un modello di sviluppo in grado di garantire la crescita tutelando l’ambiente”.