Fox contesa tra Walt Disney e Comcast

editato in: da

(Teleborsa) – Giorni decisivi per il futuro di Fox al centro di una contesa multi miliardaria tra Walt Disney e Comcast. Pur di riuscire ad aggiudicarsi gli asset del gruppo di Rupert Murdoch, le due società si stanno sfidando a colpi di offerte faraoniche.

Una prima offerta di Disney, presentata nel dicembre del 2017 e pari a 52,4 miliardi di dollari interamente in azioni, èstata superata negli ultimi tempi da Comcast Il più grande operatore via cavo degli USA la settimana scorsa ha presentato un’offerta definitiva di 65 miliardi di dollari in contanti. Per questo ci si aspetta un rilancio da parte da parte di Disney.

In ballo anche una pronuncia dell’autorità Antitrust che potrebbe rimescolare le carte in tavola anche se entrambe le società guardano con fiducia ad un esito favorevole, soprattutto dopo il “sì” incondizionato che le Autorità federali hanno dato ad AT&T e Time Warner qualche tempo fa.

Le attenzioni si spostano ora sul CdA di Fox. Se riterrà di accettare l’offerta Comcast, Disney avrà una scadenza di soli 5 giorni per formulare una proposta superiore.

Il titolo Fox ha chiuso ieri con un calo dello 0,22%. Anche Walt Disney ha mostrato una perdita dell’1,64%, mentre Comcast una perdita più netta pari al 3,84%.