Fotovoltaico, in crescita del 5% nel primo trimestre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Nel primo trimestre del 2019 le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e idroelettrico crescono di oltre il 5% rispetto al 2018 e raggiungono complessivamente circa 145 MW.

Se si analizzano i dati congiunturali, il primo trimestre dell’anno segna un rallentamento della nuova capacità in esercizio rispetto al trimestre precedente.

A rendere noto il calo è Anie Rinnovabili, secondo cui per raggiungere gli obiettivi al 2030 del Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima, conosciuto con l’acronimo PNIEC, occorre una maggior incisività da parte dell’eolico, fotovoltaico ed idroelettrico in termini non solo di nuova capacità, ma anche di revamping/repowering. Quest’ultima tipologia di interventi risulta al momento difficilmente mappabile, in assenza di dati ufficiali. Nel 2018 il GSE ha evidenziato 314 interventi di potenziamento non incentivato su impianti fotovoltaici, di cui il 72% su impianti di potenza 1.000 kW.

Anie auspica che la reintroduzione del super-ammortamento, avvenuta con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Crescita, e l’apertura delle procedure competitive del DM FER (Decreto sulle Rinnovabili) possano portare nei prossimi mesi ad un rilancio delle installazioni fotovoltaiche ed eoliche nel settore terziario ed industriale.

Nel dettaglio, si conferma il trend mensile delle installazioni fotovoltaiche che con i 39 MW del mese di marzo 2019 raggiunge complessivamente 105 MW, in aumento di un +18% rispetto allo stesso periodo del 2018. L’eolico invece, nel periodo di analisi ha registrato solo 60 kW di nuove installazioni mentre sono in calo le installazioni idroelettriche che con i 2 MW a marzo raggiungono quota 9 MW nel 2019, in deficit del 64% rispetto al 2018)

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)