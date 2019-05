Tagli alle pensioni, Whatsapp virus, Reddito di cittadinanza, Rottamazione Tar, Caso Fazio e le altre notizie economiche della settimana

Molte sono le notizie politico – economiche che hanno trovato spazio nei quotidiani durante la settimana e non tutte sono positive. Sono ancora tesi i rapporti tra Governo e Inps dopo la circolare che esclude dal taglio per le pensioni d’oro tutte quelle frutto del cumulo dei contributi. All’inizio della settimana WhatsApp ha registrato un attacco da parte di hacker, risolto in breve tempo, mentre continuano le novità per la rottamazione ter e le richieste di annullamento della procedura per ottenere il reddito di cittadinanza. Continuano, infine, le polemiche sullo stipendio di Fabio Fazio con la cancellazione delle ultime tre puntate di Che fuori tempo che fa del lunedì.