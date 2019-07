Gli Stati con le maggiori riserve auree al mondo

Le riserve auree, da qualche tempo a questa parte, sono al centro del dibattito in Italia, perché c'è chi vorrebbe utilizzarle per ridurre il debito pubblico del Paese. Si tratta, tuttavia, di un bene rifugio, che andrebbe preservato per i periodi di crisi economica e finanziaria. Secondo gli esperti sarebbe meglio non intaccare le riserve auree, poiché funzionano come una sorta di polizza assicurativa per gli Stati. Alcuni Paesi infatti stanno cercando di aumentarle, proprio per essere protetti in caso di turbolenze finanziarie mondiali. Ma quali sono gli Stati con le maggiori riserve auree al mondo? Scopriamolo dalla classifica elaborata da HowMuch, sito web specializzato in finanza.