Le società più ricche al mondo

La CNN ha pubblicato una classifica delle società americane quotate in borsa più ricche di liquidità. Ai vertici troviamo quelle del settore tecnologico, sebbene nell'ultimo anno abbiano ridotto la loro liquidità di ben 111 miliardi di dollari, come ha calcolato dall'agenzia Moody's. Il calo della liquidità è stato determinato dalla maggiore spesa in investimenti e distribuzione di dividendi ai soci. Complessivamente, le società non finanziarie americane hanno avuto nel 2018 una liquidità complessiva di 1.600 miliardi di dollari, sempre secondo il report di Moody's. Una somma stratosferica, comunque in calo del 15% rispetto al 2017 quando la loro liquidità ammontava a 1.900 miliardi di dollari.