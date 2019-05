Scontrino Elettronico, Rottamazione TER, 730, INPS, Pace Fiscale: le principali notizie economiche della settimana

Sono molte le notizie politico – economiche della settimana, a partire dallo scontrino elettronico, che sarà obbligatorio per tutti dal 1 luglio. Nei giorni scorsi si è parlato anche di una possibile proroga per la rottamazione delle cartelle esattoriali TER e del saldo e stralcio scadute il 30 aprile, visti gli ottimi risultati della pace fiscale, che ha portato a 1,3 milioni di adesioni per la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per chi è in grave difficoltà economica. In questi giorni parte anche la fase di precompilazione del 730, che sarà attiva fino al 29 luglio 2019. Tra le ultime novità, infine, ci sono le dichiarazioni del presidente dell’INPS, Pasquale Tridico sul Reddito di Cittadinanza e sulle nuove assunzioni.