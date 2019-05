Controlli sui conti correnti, rottamazione Ter, Pensioni, Offerte di lavoro: le notizie economiche della settimana

Anche questa settimana sono tante le notizie economiche che hanno trovato spazio tra i quotidiani, in positivo e negativo. In primo luogo, è stata approvata la possibilità per il Fisco di accedere e controllare tutti i conti correnti degli italiani tramite il Risparmiometro, in maniera selettivi. Con la pace fiscale, inoltre, è stata concessa ai contribuenti una proroga per la rottamazione ter che slitta, probabilmente a fine ottobre. Sono state approvate, inoltre, alcune modifiche sulle pensioni d’oro, che non verranno tagliate se superiori ai 100 mila euro ma ottenute con il cumulo contributivo. Per quanto riguarda le offerte di lavoro, invece, buone notizie con le nuove assunzioni annunciate dal Governo nella Pubblica Amministrazione. Analizziamo nel dettaglio le 5 top news della settimana.