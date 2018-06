Paradisi fiscali 2018: i 7 Paesi della lista nera UE

L’Ecofin ha aggiornato la lista dei paradisi fiscali e ha deciso che le Bahamas non sono più un “tax haven”: sono passate infatti dalla lista nera a quella grigia dei Paesi sotto osservazione, cioè che si sono impegnati a riformare la propria situazione fiscale. La lista nera dell’Europa per la fiscalità internazionale si è gradualmente ridotta negli ultimi anni e ora conta sette Paesi nel mondo: vediamo quali sono gli Stati rimasti ancora in classifica.