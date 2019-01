I Paesi con il debito pubblico sopra i 2 miliardi

Ormai "debito pubblico" è uno di quei termini presenti su tutti i quotidiani e che incute sempre qualche preoccupazione e insicurezza. Nonostante l'Italia possieda unsimile come cifra o addirittura inferiore ai debiti di altri Statieuropei ed extra europei, non può ritenersi tranquilla: se infatti il debito viene rapportato al PIL, quello italiano rappresenta il, numero che desta preoccupazione in Commissione Europea. Secondo l'indagine diffusa dal World Economic Forum , che individua i 15 Paesi nel mondo con il debito pubblico più alto,, dopo Capo Verde e prima dell'europeo Portogallo. Il nostrano stivale non è però l'unico