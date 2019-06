Le news della settimana a cura di Quifinanza: scontrini e fatture, pensioni, flat tax, offerte di lavoro e legge 104

È stata un'altra settimana di notizie politico economiche importanti, che hanno riguardato soprattutto l'Italia. A partire dalle prossime scadenze fiscali con l'entrata in vigore dello scontrino e della fattura elettronici; le pensioni medie e basse, per le quali il M5S ha promesso che non verranno tagliate; la flat tax per i pensionati esteri che spostano la residenza al Sud Italia; le offerte di lavoro nella cultura e le modalità per ottenere il permesso retribuito ai sensi della legge 104. Scopriamo le singole notizie in dettaglio.