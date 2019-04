Legge 104, pensioni, debito pubblico, Flat Tax: le principali notizie economiche della settimana

Tante sono le notizie politico-economiche, che hanno trovato spazio tra i quotidiani, durante la settimana e non tutte sembrano essere positive. Una sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito nuove regole per il congedo parentale biennale previsto dalla legge 104. Con il Def presentato dal Governo, si è riaccesa la discussione intorno a pensioni, tasse e flat tax: oltre a Quota 100, diverse sono le possibilità previste per poter andare in pensione anticipata. Sono stati evidenziati inoltre alcuni punti critici della legge su Quota 100, mentre il Fondo Monetario Internazionale ha offerto all'Italia la "ricetta giusta". Vediamo nel dettaglio le 5 top news della settimana.