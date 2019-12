Gogna fiscale: i 16 Paesi UE che pubblicano le liste degli evasori

Rendere noti i nomi degli evasori fiscali, il tutto attraverso un lista - pubblica e consultabile - stilata direttamente dalle autorità. In molti casi si tratta di una pena accessoria e consecutiva alla condanna di evasione, mentre per molti altri Paesi è diventata una prassi ormai comune (a cui il soggetto che evade le tasse sa di andare incontro qualora venisse scoperto). In Europa sono attualmente 16 i Paesi che hanno deciso di adottare la cosiddetta "name and shame list", nella quale si corre il rischio di essere inseriti a seconda dell'ammontare di imposte evase. Il Sole 24 ore ha deciso di fare un elenco di questi Stati, indicando le soglie minime fissate da ogni Paese o i reati che implicano l'inserimento nella lista.