Economy news della settimana: vaccino e scoperte Covid, Cig e nuovo limite al contante

Nella settimana appena passata sono state come sempre moltissime le notizie al centro del dibattito economico. Tra quelle che avete più letto e commentato, le 4 categorie di persone che potranno vaccinarsi per prime contro il Covid e anche lo studio che dimostra che il Coronavirus era in Italia già a dicembre 2019. Inoltre, tra le notizie più virali quella relativa al caos ritardi della cassa integrazione e il nuovo limite ai contanti che scatterà dal 1° luglio 2020. Scorrete la gallery per leggere le notizie...