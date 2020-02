Economy news della settimana: riforma pensioni, Opzione Donna, limite contante e caso Poste

Nella settimana che si è appena conclusa abbiamo dato spazio soprattutto al tema delle pensioni. Lunedì 27 gennaio si è aperto il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. L'ex presidente dell'Inps Tito Boeri ha proposto una “terza via” alternativa. Abbiamo parlato anche di pensione anticipata e in particolare di Opzione Donna, le cui domande sono partite il 28 gennaio. Spazio inoltre alle maxi multe in caso di superamento del limite al contante. Infine, vi abbiamo raccontato il caso del cliente di Poste Italiane che, con i suoi Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti 30 anni fa, ha incassato ben 68mila in meno. Scorrete la gallery per leggere le notizie complete.