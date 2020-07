Economy news della settimana: reddito di cittadinanza, cassa integrazione e Fornero bis

Nella settimana che si è appena conclusa sono come sempre moltissime le notizie di attualità economica. Tra quelle che avete più letto e apprezzato, le date di pagamento del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza di luglio, i nuovi aggiornamenti INPS in materia di cassa integrazione, la possibile proroga della Cig per altre 18 settimane, oltre a quella del divieto di licenziamento e alla deroga dei contratti a termine e l'arrivo di una “Fornero bis” ventilato da Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Scorrete la gallery per leggere le notizie…