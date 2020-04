Economy news della settimana: pensioni aprile, riaperture, bonus 600 euro e Reddito di emergenza

Nella settimana appena conclusa, l'emergenza sanitaria ha continuato ad essere, purtroppo, protagonista anche delle notizie economiche. Vi abbiamo parlato della paura legata alle pensioni di aprile e della possibile road map delle riaperture delle attività nel nostro Paese. Tra le notizie che avete più letto ed apprezzato, anche la cronaca della prima giornata di invio delle domande per l'ormai famoso bonus 600 euro per autonomi e partite Iva. E, infine, la novità del REM, il Reddito di emergenza annunciato dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, che secondo le stime dovrebbe riguardare circa 3 milioni di italiani rimasti esclusi dagli ammortizzatori sociali previsti dal decreto Cura Italia. Scorrete la gallery per leggere le notizie...