Economy news della settimana: pensione, dramma Unicredit, furbetti del reddito e truffa WhatsApp

Nella settimana che si è appena conclusa sono diversi i temi che hanno particolarmente tenuto acceso il dibattito economico. In particolare, vi abbiamo parlato dei requisiti per la pensione bloccati fino al 2022 e del dramma per i lavoratori di Unicredit, che rischiano di perdere il posto. Vi abbiamo anche raccontato dei “furbetti” del reddito di cittadinanza e quando scatta il sequestro immediato della card e, infine, vi abbiamo messo in guardia sulla “truffa di San Valentino” di Whatsapp, che ha coinvolto migliaia di utenti. Scorrete la gallery per saperne di più...