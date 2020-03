Economy news della settimana: Pandemic Bond, stop mutui, chiusura negozi e aumenti sigarette

La settimana che si è appena conclusa non poteva che essere catalizzata dall'emergenza Coronavirus, che sta dilagando in Europa con picchi preoccupanti, e nettamente in aumento, nel nostro Paese. In particolare, tra le notizie che avete letto e commentato di più, vi abbiamo parlato dei cosiddetti Pandemic Bond collegati al virus, dello stop ai mutui per imprese e famiglie in arrivo, del “passo in più” del premier Giuseppe Conte, che ha imposto la chiusura di bar e negozi non di prima necessità e, infine, dei rincari delle sigarette che non sono per nulla piaciuti agli italiani. Scorrete la gallery per le leggere le notizie...