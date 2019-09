Economy news della settimana: nuove tasse al vaglio, assegno da 240 euro a figlio, proroga bonus casa 2020, incentivi fiscali per fermare il denaro contante ed ipotesi sul taglio del cuneo fiscale

Le economy news di questa settimana vedono protagonista il Governo Conte bis che, adesso più che mai, sta procedendo spedito nella definizione delle proposte che - molto probabilmente - verranno inserite nella prossima Manovra finanziaria. Dagli incentivi per abbattere il ricorso al denaro contante al tanto discusso taglio del cuneo fiscale, ma non solo. In questi giorni, nello specifico, si sono fatte strada diverse ipotesi circa l'approvazione di nuove tasse e agevolazioni come, per esempio, l'introduzione di un assegno di 240 euro per ogni figlio a carico e la proroga del bonus casa al 2020.