Economy news della settimana: novità pensioni, bonus facciate, pagelle fisco e detrazione spese sanitarie

È stata approvata in Senato la Legge di Bilancio 2020 che ora passa alla Camera. Tante le novità, a partire dal raddoppio degli anni riscattabili per fini pensionistici che passano da 5 a 10. Parte finalmente anche il bonus facciate ma solo per gli stabili dei centri urbani o le periferie densamente edificate. La Legge di Bilancio e il Decreto Fiscale inoltre confermano la volontà del governo di stanare gli evasori fiscali, possibilità che sarà attuata con le pagelle fiscali, un incrocio tra banche dati deputato a dare un rating sulla posizione del contribuente. Da ultimo, c’è da registrare un passo indietro del governo sulle detrazioni sanitarie: restano valide per tutti i contribuenti, ma a patto che i pagamenti siano con mezzi tacciabili.