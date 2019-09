Economy news della settimana: monete rare da 2 euro che ne valgono 2 mila, riscatto laurea, lotta allo streaming illegale ed al contante e taglio del cuneo fiscale fino a 36 mila euro

Mentre il Conte bis procede spedito con le nuove proposte da inserire nella Manovra 2020 le economy news della settimana non si arrestano. Tante sono le novità su cui rimanere informati sul fronte economico e finanziario. Dal taglio al cuneo fiscale alle annunciate intenzioni del Governo su una revisione dei requisiti di accesso al riscatto della laurea fino ad arrivare alla lotta al contante e allo streaming illegale. In tutto questo, in fine, si inserisce anche la notizia delle monete rare da 2 euro che, come annunciato, valgono mille volte tanto.