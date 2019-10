Economy news della settimana: manovra e detrazioni sanitarie addio, carta bimbi, monete rare e altri fatti scelti dalla redazione

Una settimana ricca di novità sul versante economico. Mentre procedono i lavori per la Manovra finanziaria, tra un intervento del Governo e l'altro, diverse sono le notizie che hanno interessato ed interesseranno i contribuenti italiani: dalla carta bimbi di 400 euro per ogni famiglia, al bonus caldaie, la possibile cancellazione delle detrazioni per le spese sanitarie, la crisi del diesel e il flop del reddito di cittadinanza fino alle monete rare (delle vecchie lire) che valgono 4mila euro.